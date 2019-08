Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Mithra 09 augustus 2019

De specialist in gezondheidszorg voor vrouwen kreeg in Japan een bijkomend patent voor zijn anticonceptiemiddel Estelle. Het kan er ook worden gebruikt tegen menstruatiekrampen, een markt die vier keer groter is dan die van de anticonceptie.

