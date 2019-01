Aandeel van de dag Deceuninck 12 januari 2019

00u00 0

Topman Francis Van Eeckhout vijzelde zijn belang in de producent van pvc-profielen op tot 28,82%, waardoor hij nu dicht tegen de grens van 30% komt. In dat geval kan een verplicht overnamebod volgen. Voldoende voor wat speculatieve druk in het aandeel.