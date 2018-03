Aandeel van de dag CFE 29 maart 2018

De bouw- en baggergroep profiteerde van een adviesverhoging tot 'kopen' bij ABN Amro. Begin dit jaar had de bank het aandeel op zijn verkooplijst geplaatst. Maar nu is de koers te fel gezakt, waardoor het aandeel weer koopwaardig is. Koersdoel: 117,5 euro.