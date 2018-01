Aandeel van de dag TELENET 00u00 0

De telecomoperator was de sterkste stijger op de Brusselse beurs en tikte zijn hoogste koers ooit aan. Aanleiding was een goed rapport van Credit Suisse. Het beurshuis rekent op een brutodividend van 4 euro per aandeel voor 2018. Het koersdoel stijgt van 61 tot 63 euro. Advies: kopen.