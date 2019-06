Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag MDxHealth 11 juni 2019

00u00 0

De diagnostiekonderneming pakte in het vakblad 'The Journal of Urology' uit met goede resultaten voor haar test voor het opsporen van prostaatkanker op basis van een urinestaal. Een onderzoek bij 1.955 personen leerde dat de snelle test in 95% van de gevallen accuraat was.