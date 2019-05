Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Mithra 29 mei 2019

00u00 0

De Waalse specialist in gezondheidszorg voor vrouwen sloot een akkoord met het Duitse Hormosan voor de verdeling van de anticonceptiering Myring. Duitsland is de grootste markt in Europa met jaarlijks 3 miljoen verkochte vaginale ringen. Het contract loopt vijf jaar.