Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Montea 12 april 2019

De specialist in logistiek vastgoed is aan een sterke klim bezig. Eind februari werd een aandeel nog verhandeld tegen 58,40 euro. In anderhalve maand is het 32% duurder geworden. Toch hield ING haar koersdoel op 57 euro.