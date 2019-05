Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Bone Therapeutics 28 mei 2019

Het aandeel van de specialist in celtherapie voor botproblemen werd gisteren druk verhandeld. Er veranderden meer dan 100.000 effecten van eigenaar. Het bedrijf geeft morgen in Rhodos een presentatie over zijn onderzoekswerk bij de Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society.