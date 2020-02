Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Proximus 21 februari 2020

Het telecombedrijf was gisteren de grootste daler op de Bel20. Het maakt vandaag zijn rapport over 2019 bekend. De beleggers zijn ook bezorgd over de concurrentie van het Brugse Citymesh, dat zijn diensten wil uitbreiden.