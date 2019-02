Aandeel van de dag Greenyard 01 februari 2019

00u00 0

De handelaar in groenten en fruit zoekt na het opbiechten van zijn probleemsituatie nog altijd naar een bodemkoers. Na vier dagen is het aandeel al bijna gehalveerd. Ook ABN Amro zette de schaar in het koersdoel voor Greenyard: 5 euro.