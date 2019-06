Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Exmar 28 juni 2019

De gastankerrederij betaalde een dure lening in Noorse kroon volledig terug. Het gaat om een krediet dat ze in 2014 afsloot en in 2017 verlengde. De terugbetaling werd deels gedaan met de opbrengst van een nieuwe obligatielening.