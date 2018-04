Aandeel van de dag BALTA 13 april 2018

De West-Vlaamse tapijtgroep zakt naar een nieuw dieptepunt, nu belangrijke klant Carpetright in moeilijkheden blijkt. De winkelketen is goed voor 5% van de omzet. Sinds zijn beursgang in juni vorig jaar verloor Balta al 55% van zijn waarde.