Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag MDxHealth 27 augustus 2019

00u00 0

Het biotechaandeel schoot de lucht in nadat een Amerikaanse verzekeraar aanraadt de prostaatkankertest SelectMDx te laten terugbetalen door Medicare. In de VS, de belangrijkste farmamarkt ter wereld, is dat de belangrijkste factor om een medicijn te laten doorbreken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis