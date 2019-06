Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag ArcelorMittal 12 juni 2019

De wereldleider in de staalsector profiteerde van een dooi in de handelsrelaties tussen Mexico en de VS en van de hoop op een doorbraak in de besprekingen tussen de VS en China. Bovendien zitten de staalprijzen in de lift, aldus topman Geert van Poelvoorde.