Aandeel van de dag Galapagos 22 mei 2018

Het biotechbedrijf was de grootste stijger binnen de Bel20. Veel nieuws viel er nochtans niet te rapen, behalve dat Galapagos de testresultaten van zijn potentiële longmedicijn GLPG-1690 in het gezaghebbende tijdschrift 'The Lancet' heeft gepubliceerd.