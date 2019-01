Aandeel van de dag AB InBev 17 januari 2019

De brouwer was gisteren de grootste daler binnen de Bel20 nadat beurshuis Jefferies een verkoopadvies gaf en het koersdoel terugschroefde naar 54 euro. De reden: het beurshuis verwacht dit jaar concurrentiedruk voor AB InBev in grote markten als de VS en Brazilië.