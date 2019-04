Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag CFE 03 april 2019

Bij een hoog volume (60.574 stuks) boekte de bouw- en baggergroep een stevige koerssprong. CFE is de jongste dagen in goede doen. Eind maart stond de koers nog op 82,90 euro. Toch staat het aandeel nog een eind van de piek van 140 euro die in mei 2017 werd gehaald.