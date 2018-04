Aandeel van de dag Quest For Growth 04 april 2018

00u00 0

De investeringsgroep was de sterkste daler op de Brusselse beurs, omdat het aandeel zonder het recht op dividend noteerde. Dat dividend bedraagt 1,55 euro bruto, of 1,52 netto. Aandeelhouders kunnen ervoor kiezen dat te laten uitkeren in nieuwe aandelen.