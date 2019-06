Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Celyad 27 juni 2019

De biotechtitel blijft in vrije val. Teleurstellende testresultaten naar een behandeling van kanker duwden de koers naar zijn laagste peil ooit. Voor het eerst belandde de notering daarbij onder de grens van 10 euro. In november was dat nog 25 euro.