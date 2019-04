Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Mithra 04 april 2019

Bij een stevig volume (meer dan 160.000 stuks) is het Luikse farmabedrijf al voor de vierde dag op rij gestegen. Mithra kreeg deze week voor zijn middel estetrol in de VS de status van weesgeneesmiddel. Daardoor gaat het onderzoek sneller.