Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Barco 04 juni 2019

Het aandeel van de visualisatiegroep kreeg een serieuze optater. De voorbije weken was de notering nog aanzienlijk gestegen. Analisten speelden in op de hogere omzetten en -winsten die het bedrijf in het vooruitzicht heeft gesteld. De koers staat wel nog fors boven de 153,40 euro-waardering van midden mei.