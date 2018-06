Aandeel van de dag KINEPOLIS 05 juni 2018

Kepler Cheuvreux is de opvolging van de bioscoopgroep gestart met een koopadvies en een koersdoel van 62,2 euro. Kinepolis is bezig aan een forse expansie, en opende dit weekend nog een nieuw complex in het Canadese East Saskatoon.