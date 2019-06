Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag KBC Ancora 05 juni 2019

Terwijl KBC op een positief gestemde beurs 1,76% meer waard werd bij een slotkoers van 60,14 euro, moest de holding, die een pak aandelen in de financiële groep beheert, een stap terug zetten. Dat had alles te maken met het knippen van een dividendcoupon. De aandeelhouders van KBC Ancora krijgen 3,08 euro per aandeel uitbetaald.