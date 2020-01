Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag IBA 22 januari 2020

Het Waalse bedrijf dat bestralingskamers voor kankerbehandelingen bouwt, had last van een verkoopadvies van Jefferies. IBA is al jaren de grootste ter wereld in zijn niche, maar de analisten vragen zich af of dat zo zal blijven.