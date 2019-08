Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag MDxHealth 28 augustus 2019

Nadat het aandeel van de diagnostiekonderneming maandag meer dan 15% was gestegen, deed het die prestatie gisteren nog eens over. De diagnosetest SelectMDx komt namelijk in aanmerking voor terugbetaling door de Amerikaanse ziektekostenverzekering.