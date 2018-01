Aandeel van de dag Fagron 00u00 0

ING heeft het koersdoel teruggebracht van 14 naar 12 euro. De analist verlaagt zijn prognose voor de nieuwe fabriek voor steriele bereidingen die Fagron in de VS opende. In plaats van een omzet van 250 miljoen op 3 à 5 jaar rekent ING nu op 100 miljoen euro. Advies: houden.