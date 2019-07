Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Celyad 03 juli 2019

Het biotechbedrijf gaf een update over een behandeling van leukemie bij patiënten die niet meer reageren op de klassieke bestrijding. Daaruit bleek dat het in de VS van start mag gaan met een onderzoek naar een middel van de volgende generatie.