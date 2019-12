Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Sipef 10 december 2019

00u00 0

De grootste stijger op de Brusselse beurs was plantageholding Sipef, die een hoger koersdoel kreeg van KBC Securities. De verwachte koers over 12 maanden steeg van 49 naar 60 euro, en daar hadden beleggers wel oren naar. Midden 2017 was Sipef nog bijna 70 euro waard.