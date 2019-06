Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag AB InBev 01 juni 2019

Het aandeel van de brouwer smaakte gisteren maar flets. Dat had veel te maken met Trumps beslissing om 5% taksen te heffen op de invoer uit Mexico en dat maandelijks met 5% te verhogen tot de grens van 25% is bereikt. Met Corona, het sterbier van zijn Mexicaanse dochter Grupo Modelo, heeft AB InBev een bier dat ook in de VS populair is en dus duurder wordt.