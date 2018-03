Aandeel van de dag UMICORE 21 maart 2018

De materialentechnologiegroep was gisteren de sterkste stijger binnen de Bel20. De analisten van ABN Amro herhalen dat Umicore een plek op hun favorietenlijstje verdient, gezien de groep perfect gepositioneerd is om in te spelen op de stijgende vraag naar elektrische wagens. Koersdoel: 51 euro.