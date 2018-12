Aandeel van de dag Ter Beke 11 december 2018

00u00 0

De voedingsgroep zit in de hoek waar de klappen vallen. Het aandeel is sinds de piek van maart (180 euro) al met 36% teruggevallen. Ter Beke kon ook niet overtuigen met de halfjaarcijfers. Sinds begin 2015 is het aandeel in waarde verdubbeld.