Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Sofina 13 september 2019

00u00 0

De holding was gisteren de grootste stijger op de Bel20-index. Vorige week maakte de houdstermaatschappij bekend dat haar eigen vermogen per aandeel in het eerste semester van 194,28 naar 208,23 euro was gestegen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis