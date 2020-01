Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Mithra 08 januari 2020

Het Luikse biotechbedrijf begint 2020 met het ene persbericht na het andere. Maandag was er een deal om de anticonceptiepil Estelle te commercialiseren in Hongkong en Taiwan, een dag later volgde het menopauzemiddel Tibelia in Italië.