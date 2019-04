Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag Greenyard 18 april 2019

Sinds begin april is de koers van de handelaar in groenten en fruit al 20% gestegen. Dat de banken bereid zijn om nog 15 maanden respijt te geven om orde op zaken te stellen, wordt goed onthaald. Toch piekte het aandeel in 2017 nog op meer dan 22 euro.