Exclusief voor abonnees Aandeel van de dag VGP 29 februari 2020

00u00 0

Een goed rapport betekent niet altijd koerswinst. Vorig jaar was er een nettowinst van 205,6 miljoen euro voor de investeerder in logistiek vastgoed, bijna 70% meer dan in 2018. De huurinkomsten stegen met bijna 49% tot 155 miljoen euro op jaarbasis. De aandeelhouders krijgen een dividend van 3,50 euro.