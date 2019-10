Exclusief voor abonnees Aandeel moederbedrijf Ter Beke geschorst 05 oktober 2019

Na de berichten over dodelijke listeriabesmettingen in Nederland is de handel in het aandeel van voedingsbedrijf Ter Beke gisteren om 12.45 uur opgeschort op de beurs van Brussel. De vleeswarenproducent kan de financiële impact van de terugroepactie en tijdelijke stopzetting van de activiteiten bij dochterbedrijf Offerman voorlopig nog niet inschatten. De mogelijke besmetting en terugroepactie betreft enkel de locatie in Aalsmeer, benadrukt Ter Beke. "We staan momenteel in contact met de relevante autoriteiten en we staan volledig achter verder onderzoek. Offerman neemt daarin zelf de nodige acties en verleent haar volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten."