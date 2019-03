Aandeel Juve +17,4% 14 maart 2019

Cristiano Ronaldo's hattrick bezorgde Juventus ook een monstersprong op de beurs. Het aandeel sloot de dag liefst 17,4% hoger af. Zo is de crash met 9,5% na de heenmatch meer dan goedgemaakt. Sinds de geruchten over de komst van Ronaldo naar Turijn vorige zomer begonnen, steeg de koers in totaal zelfs al met 140%. (VDVJ)