Aandeel bpost afgestraft

Het aandeel van bpost kreeg op de beurs van Brussel een stevige klap. Aanleiding was het verkoopadvies van Goldman Sachs. Die analisten vinden het Belgische postbedrijf niet langer aantrekkelijk omdat de brievenpost blijft dalen en sectorgenoten sterker staan in de pakjesvervoermarkt. Verwacht wordt dat de doelstelling voor dit jaar erg moeilijk te halen zal zijn. In het persbericht over het eerste kwartaal zei topman Koen Van Gerven dat bpost op schema zit om dit jaar een genormaliseerde bedrijfswinst (ebit) van meer dan 300 miljoen euro te realiseren.

