Aan zo'n cadeau heb je ook geen bal 17 juli 2018

00u00 0

Als Poetin een goede vriend ontmoet, neemt hij altijd een mooi cadeautje mee. In het geval van Donald Trump: een WK-bal - nota bene voor een president van een land dat zich niet eens geplaatst had voor het toernooi en waar ze eigenlijk niet hoog oplopen met de sport. "Da's voor mijn zoon Barron", sprak Trump, die duidelijk iets anders verwacht had en dan maar een assist aan vrouwlief Melania gaf. Die ontdekte - zichtbaar geboeid - dat een bal rond is.

HLN