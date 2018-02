Aan voordeur beroofd van cello van 1,3 miljoen euro 17 februari 2018

00u00 0

Een professionele muzikante is in Parijs op straat beroofd van een cello uit de 18de eeuw die meer dan 1 miljoen euro waard is. Ook haar strijkstok uit de 19de eeuw werd gestolen. "Help! !! Mijn Francesco Goffriller-cello is vanavond gestolen. Én mijn persoonlijke Jean Marie Persoit-strijkstok, gemaakt rond 1825 in Parijs", schreef Ophélie Gaillard op Facebook. De cello uit 1737 wordt op bijna 1,3 miljoen euro geschat. Een onbekende had haar met een mes bedreigd toen ze haar woning verliet met het instrument. De dader nam ook haar gsm en liep weg. De politie spoort hem op. (KAV)