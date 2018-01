Aalst VOLLEYBAL 00u00 0



speelt vanavond (19u) de heenmatch van de 1/8ste finales van de CEV Cup bij Aich/Dob, leider in Oostenrijk. "De thuisploeg beschikt over enkele sterke aanvallers", weet coach Johan Devoghel. "Naast de Poolse opposite Jan Krol is het ook oppassen voor hun receptie-hoekspelers, de Slovaak Michal Petras en de Pool Lukasz Wiese." (BDT)