Aalsterse Jood bezoekt carnavalshallen: "Het zou mooi zijn om alle verwijzingen naar Joden achteraf te verbranden" Sven Spoormakers

22 februari 2020

04u58 71 De Krant Schrik niet, morgen: de Joodse karikaturen zúllen in de Aalsterse carnavalsstoet te zien zijn. Nu staan ze naast karikaturen van homo's en zwarten - van het soort waarbij tegenstanders van Zwarte Piet over elkaar struikelen van verontwaardiging. Intussen zijn de haakneuzen en pijpenkrullen uitverkocht en zijn er buttons waarop het logo van Aalst tot een davidster is verwerkt. De carnavalisten doen er dus vrolijk een schepje bovenop, ziet ook Rudi Roth (75), die als Aalsterse Jood beter dan wie ook beide gevoeligheden kent.

Plots brommen en pingen alle smartphones in hal 10 aan de Hoge Vesten. Het is de plek waar alle Aalsterse carnavalsverenigingen hun praalwagens bouwen. Het ruikt er naar verf, geschaafd hout en verschaald bier. "Dat méént ge niet", zegt Rudi Roth (75), als hij het nieuwsbericht leest dat iedereen op z'n schermpje ziet verschijnen: de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken roept de Belgische overheid op om Aalst Carnaval te verbieden. Volgens Israel Katz is dat toch allemaal maar een verderfelijk boeltje, een festival van antisemitisme dat de haat voedt. "Dit is propaganda van Katz. De man zit duidelijk in campagnemodus, want het zijn verkiezingen in Israël. Aandacht, dat is het enige waar het hem om te doen is", zegt Roth.

