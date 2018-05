Aalsters burgemeester D'Haese met spoed geopereerd 25 mei 2018

Aalsters burgemeester Christoph D'Haese ondergaat vanochtend een dringende chirurgische ingreep. De N-VA'er wil liever niet kwijt over welke operatie het gaat, maar reageert wel emotioneel. "Hemel en hel liggen soms dicht bij mekaar", klinkt het. "Het is begonnen met vermoeidheid. Na een bezoek bij de huisarts was het een beetje beter, maar bij het schrijven van mijn boek 'Kunnen Aalstenaars de wereld redden?' en de bijhorende theatervoorstellingen voelde ik me opnieuw erg moe. Uiteindelijk bleek er meer aan de hand en moet er worden geopereerd." D'Haese zal zeker een week buiten strijd zijn. Volgens een medewerker nam hij de laatste jaren nauwelijks vakantie. (RLA)