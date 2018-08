Aalstenaar is beste hacker ter wereld 14 augustus 2018

Inti De Ceukelaire uit Aalst heeft in Las Vegas 'The Most Valuable Hacker'-award van HackerOne gewonnen. Da's zowat het wereldkampioenschap voor hackers en de meest prestigieuze trofee waarmee een hacker kan thuiskomen. "Ik ben sprakeloos", zegt De Ceukelaire. "Dit is het grootste evenement in ons wereldje: 100 hackers zoals ik, de allerbesten, worden uitgenodigd voor vijf dagen in Las Vegas. Elke nacht krijgen we een target. Uber is al gepasseerd, vorige nacht was het Pentagon aan de beurt. Wat ik daar gevonden heb mag ik niet zeggen, maar ze mogen er mij zeker een medaille voor geven", zegt Inti. (RLA)

