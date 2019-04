Exclusief voor abonnees Aalstar strikt Amerikaanse forward 16 april 2019

Quincy Diggs (29) wordt bij Aalstar de vervanger van Cade Davis. Diggs raakte dit seizoen bij het Griekse Kolossos Rodou ietwat op een zijspoor en zocht naar een oplossing. Aalstar brengt redding, of omgekeerd. De Amerikaanse forward meet 1m98 en is volgens sportief manager Anthony Mallego een allrounder. In 2016 werd Diggs tot MVP van Oostenrijk gekroond. Later volgden transfers naar het Tsjechische Nymburk, het Duitse Bremerhaven en het Franse Dordogne. Aalstar hoopt de nieuwe aanwinst vrijdag in de wedstrijd tegen Leuven Bears te kunnen inzetten. (JOP)