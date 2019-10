Exclusief voor abonnees Aalstar 'on hold' na onreglementaire vzw-overname 08 oktober 2019

Zo veelbelovend de sportieve start van het seizoen verloopt, zo donker zijn de extrasportieve zorgen die de voorbije dagen bij Okapi Aalstar de kop op steken. Gisteravond volgde al spoedoverleg met het Aalsterse stadsbestuur over de huurachterstal voor het Forum (+/- 48.000 euro). Vandaag zitten het nieuwe clubbestuur, de Liga en de federatie (Basket Vlaanderen) samen om de hiaten in het overnamedossier deze zomer te regulariseren. Hierdoor zou Aalstar momenteel aantreden zonder stamnummer. En dus onreglementair in competitie uitkomen, waardoor alle resultaten worden omgezet in forfaitnederlagen.

