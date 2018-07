Aalstar en Tofi uit elkaar 06 juli 2018

Basketbal

Aalstar en John Tofi (34) kwamen niet tot een nieuwe overeenkomst en stoppen de samenwerking. In zes seizoenen ontpopte de Amerikaanse center zich tot sterkhouder en clubicoon. Hij kreeg van de club een nieuw verminderd contractvoorstel, maar wilde er niet op ingaan. Tofi speelde in totaal negen seizoenen in de Belgische competitie: Pepinster (1j, 2009-2010), Leuven Bears (2j, 2010-2012) en Aalstar (6j, 2012-2018). In 2016 werd hij verkozen tot MVP van het kampioenschap.