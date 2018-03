AALSTAR - BRUSSELS 85-89 25-21, 37-44, 56-72,85-89 12 maart 2018

00u00 0

Eens Brussels de organisatie gevonden had, slaagde het erin de onemanshow van Tofi te stoppen en verdween die net als de helft van zijn ploegmaats uit de wedstrijd. Beide teams misten een karrenvracht aan driepunters. Loubry scoorde de eerste bom pas na acht minuten. Aan de overzijde speelden Simmons en Peterson de partij van hun leven. Brussels troefde Aalstar vooral in het tweede en derde quarter af in 'defense'. De Brusselaars leken op een ruime zege af te stevenen. In een dolle slotfase slaagde Aalstar er ei zo na in de twintigpuntenkloof te dichten, maar Brussels maakte het af vanop de vrijworplijn. (JOP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Brussels

Aalstar

sport

sportdiscipline

basketbal

Loubry

Simmons

Tofi