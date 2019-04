Exclusief voor abonnees Aalstar - Brussels 76-101 06 april 2019

Een magere opkomst in het Forum. Onder de aanwezigen wel Tony Van den Bosch. Die zag hoe de match traag op gang kwam, maar toen Smith een slechte pass van Davis onderschepte, kon Brussels een eerste kloofje slaan. Lichodzijewski bracht de Brusselaars naar een 11-17-voorsprong. Aalstar liet te veel ruimte in defense en leed enkele keren dom balverlies. Aan de overzijde strooide Loubry voor rust met zes assists, meer dan Aalstar bij elkaar kon spelen. De thuisploeg gaf achterin zeeën van ruimte weg. Lichodzijewski profiteerde optimaal en bezorgde Brussels nog voor rust een zestienpuntenkloof. In een poging de kloof te verkleinen, ging Aalstar te geforceerd op zoek naar mogelijkheden, maar de afwerking te mager. Na rust bleef Aalstar kaas met gaatjes achterin. Brussels bleef zwierig basket vertonen. Loubry zette de bakens uit, Smith zorgde voor rake shots vanop de boog. Aalstar bleef easy shots missen. Een bom van Stevens zette de twintiger (54-74) op het bord. Aalstar boog het hoofd. Een tactische bespreking tussen het derde en vierde kwart vond Colinet overbodig. Benieuwd hoelang hij het vertrouwen behoudt. In de marge raakte bekend dat Tito Casero (22) twee jaar langer bij Aalstar blijft. (JOP)

