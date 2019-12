Exclusief voor abonnees AALSTAR - ANTWERP G.68-85 21 december 2019

00u00 0

Zonder Vette (kuit), Geukens (voet) en Casero (knie) trad een gehavend Aalstar met zeven spelers in de rotatie. Youngster Tom Mark kreeg zijn kans in de basis. Aalstar spartelde de aanvangsfase goed door. Giants leek het Turkse avontuur nog niet verteerd. Het eerste kwart werd door driepunters (4 voor Aalstar, 5 voor Giants) gekenmerkt. Branch speelde zijn eerste minuten voor Antwerp. Ondanks het kwaliteitsverschil op de bank en de rotatiemogelijkheden slaagde Aalstar erin het verschil op het bord miniem te houden. Via Klassen werd Giants baas onder de borden (44-60). Aalstar vocht op karakter terug (59-65). De vermoeidheid speelde een grote rol in het slot. (JOP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Aalstar

sport

sportdiscipline

basketbal